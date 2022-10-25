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Глава МЭА заявил, что миру нужна российская нефть

Глава МЭА Фатих Бирол: мировому рынку необходимо поступление российской нефти
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Российская нефть должна поступать на мировой рынок, чтобы обеспечить прогнозируемый в следующем году рост ее потребления, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, передает Reuters.

Агентство со ссылкой на Министерство финансов США указывало, что при введении потолка цен на российскую нефть 80–90% ее все равно будет поступать на рынки.

«Я думаю, это хорошо, потому что пока миру все еще нужна российская нефть для поступления на рынок. 80–90% — это хороший и обнадеживающий уровень для удовлетворения спроса», — прокомментировал эти данные Бирол.

По словам главы МЭА, в 2023-м потребление нефти вырастет на 1,7 млн барр. в сутки и без российского сырья обеспечить рост спроса не удастся.

Нынешний энергокризис Бирол назвал «первым по-настоящему глобальным». Он счел решение стран ОПЕК+ (в том числе России) о сокращении добычи нефти на 2 млн барр. в сутки «неудачным», поскольку сейчас экономики нескольких стран находятся «на грани рецессии».

Решение о сокращении добычи страны ОПЕК+ приняли 5 октября. На следующий день в ЕС согласовали новые санкции против России, которые включают ограничение цен на ее нефть при морской транспортировке. США решили направить на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса.

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Официально величина ограничения не называлась. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что потолок должен быть установлен на уровне $60 за баррель. В ответ на это российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, который введут лимит цен, «какой бы он ни был, $60 либо другой».

Теги
нефть российская нефть МЭА Фатих Бирол
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