Чехия перестала пускать россиян с туристическими шенгенами

Запрет на въезд в Чехию россиян с туристическим шенгеном вступил в силу

Фото: Vit Simanek / Global Look Press

С 25 октября Чехия закрывает въезд в страну для россиян с действующими туристическими шенгенскими визами любых стран. Это решение ранее анонсировал глава чешского МИДа Ян Липавский.

По словам министра, в страну не пустят тех, кто прибывает на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны (не из стран-участниц Шенгенского соглашения), то есть через международный аэропорт Чехии, с целью туризма, спорта или культуры.

В середине месяца МИД Чехии отмечал, что в страну ежедневно въезжают около 200 граждан России.

Липавский также отмечал, что Чехия не должна давать визы россиянам, которые уезжают от мобилизации и запрашивают об убежище. С ним не согласился президент Чехии Милош Земан: глава государства счел, что такие лица не представляют угрозы для безопасности страны и им нужно давать визы, «как и украинским беженцам».

Таким образом, Чехия присоединилась к Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии, которые запретили въезд россиянами с шенгенскими визами, в том числе с выданными другими странами. Запрет стран Балтии действует с 19 сентября, Финляндии — с 30 сентября.

В российском МИДе, комментируя это решение, заявили, что «Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира».