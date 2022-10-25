В Белом доме опровергли проверку связей Илона Маска с другими странами

Информация о том, что власти США проверяют связи Илона Маска с иностранными государствами на предмет угрозы национальной безопасности не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

Сначала представительница Белого дома отказалась комментировать отношения между Маском и администрацией Джо Байдена.

Отвечая на вопрос о возможной проверки бизнеса Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности, Жан-Пьер заявила: «Эти сообщения неправдивы». Ранее о возможной проверке писало агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, проверка может коснуться в том числе сделки по покупке Twitter, однако в первую очередь речь идет о работе компании Starlink, предоставляющей спутниковую связь. Чиновникам не понравились угроза Маска отключить спутниковую связь на Украине и его «все более дружественная позиция» по отношению к России. По словам источников, обсуждение пока находится в начальной стадии.

Позже газета The Washington Post написала, что американских чиновников беспокоит растущее политическое влияние основателя Tesla и его «безрассудные» заявления. По данным газеты, именно сотрудничество Вашингтона и Маска в свое время сделало его успешным бизнесменом, однако, несмотря на успехи в сфере космоса и национальной безопасности, чиновники опасаются его возросшего «могущества».

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При этом газета напоминает, что ранее у Маска сложились дружеские отношения с экс-президентами Бараком Обамой и Дональдом Трампом. Однако теперь Маск выступает с резкой критикой Джо Байдена и заявляет о готовности поддержать республиканца на должность следующего президента США.

С начала октября Маск опубликовал в Twitter ряд постов, касающихся спецоперации России на Украине. В частности, он заявил, что конфликт с наибольшей вероятностью завершится тем, что Крым останется российским, в новых регионах пройдут повторные референдумы под наблюдением ООН, а Украина возьмет обязательство соблюдать нейтралитет.

Кроме того, как писал CNN, компания SpaceX попросила Пентагон взять оплату обслуживания спутниковой сети Starlink на себя, заявив, что сама больше делать это не может. Однако позже Маск все же пообещал продолжить предоставлять услуги Украине бесплатно и отозвал запрос к американскому Минобороны.