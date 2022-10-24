Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Москву для нормализации отношений

Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы», — отметила Захарова.

Она добавила, что западные страны не стремятся выработать сбалансированные решения между двумя сторонами, а занимаются самопиаром и выдавливанием России из Закавказья.

17 октября Совет Европы объявил о решении отправить 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. Евросоюз и США включились в переговоры на фоне разочарования Еревана в посреднической роли России и его недовольства реакцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на обращение Армении в связи с сентябрьской эскалацией. Решение послать наблюдателей было принято 6 октября по итогам пражских переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. За несколько дней до встречи в Праге такую идею обсуждали и в ОДКБ, но окончательное решение так и не было принято.

12 октября в интервью телеканалу France 2 Эмманюэль Макрон заявил, что Россия заинтересована в дестабилизации Южного Кавказа. Российский президент Владимир Путин назвал это заявление неприемлемым, обвинил французского лидера в непонимании «самого хода конфликта», а также заявил, что у Парижа отсутствует «информация о позициях сторон».