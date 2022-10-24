Стремоусов заявил о скором взятии под контроль трех областей Украины

Российские войска в ближайшее время возьмут под контроль Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.

«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — сказал он.

Утром 20 октября Стремоусов сказал, что российские войска собираются начать наступление на Одессу, Николаев и Днепр после отражения атаки украинских сил на Херсон.

В видеообращении он заверил, что российские войска отражают все попытки продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Херсонской области. Днем 23 октября об этом же сообщало российское Минобороны.

В частности, на николаево-криворожском направлении были попытки атаковать мотопехотным батальоном позиции российских вооруженных сил в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области, но, по данным ведомства, ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел там в конце сентября. Минобороны и местные власти не раз сообщали о попытках наступления на регион украинских военных. 19 октября президент России Владимир Путин ввел в области военное положение.

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За день до этого местные власти объявили эвакуацию жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра на левый. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина сосредотачивает в регионе силы и готовится к широкомасштабному наступлению. Оно будет включать разрушение дамбы Каховской ГЭС, из-за чего есть опасность затопления территорий, говорил Сальдо.