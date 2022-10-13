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Переговоры Путина и Эрдогана продлились 1,5 часа

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (слева)
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (слева) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане продлилась 1,5 часа, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Встреча во Дворце независимости, где проходил саммит, была закрыта для прессы и длилась 1,5 часа», — отмечает телеканал.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Путин и Эрдоган «достаточно долго» общались тет-а-тет, передает «РИА Новости». Он уточнил, что президенты не касались темы урегулирования украинского конфликта.

По его словам, Эрдоган позитивно оценил предложение Путина создать еще один газовый хаб в Турции для поставок топлива в Европу, лидеры стран поручили оперативно проработать этот вопрос.

Путин предложил Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб, который может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, в том числе европейские, но и для определения цен. «Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — указал он.

По мнению российского президента, это позволило бы переместить поток российского газа в Европу из региона Балтийского моря в Черное, заменив утраченные из-за повреждения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мощности. В Европе на фоне сокращения поставок российского газа начался энергетический кризис, власти стран предупредили жителей о трудной зиме.

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

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