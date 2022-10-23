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Мобилизованным в учебном центре Омска передали флаги и гитару

Мэрия Томска: мобилизованным в учебном центре в Омске передали гитару и флаги

Фото:tomsk_official / Telegram Фото:tomsk_official / Telegram

Мобилизованным жителям Томска, проходящим военную подготовку в учебном центре Омска, передали флаги с гербом города и российским триколором, а также гитару, сообщила пресс-служба томской мэрии. Об этом попросили сами военнослужащие, говорится в сообщении.

21 октября учебный центр военной подготовки в Омске посетил исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер и передал им флаги города.

«Мобилизованные жители попросили передать им еще несколько флагов с изображением герба родного города и российские триколоры, чтобы взять их с собой на места прохождения службы. Также томичи попросили прислать им гитару», — отмечает мэрия Томска.

Флаги и гитара уже переданы в учебный центр, говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. В середине октября он заявил о призыве более 220 тыс. человек при объявленном Минобороны плане в 300 тыс. человек.

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После объявления мобилизации в ряде регионов начали поступать жалобы на проблемы с экипировкой военных. Подобные обращения были в Омской, Новосибирской и Челябинской областях, говорили РБК региональные омбудсмены. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что проблема с закупкой экипировки усугубляется тем, что в регионе нет воинских подразделений. При этом он сказал, что проблема является актуальной для всех регионов страны.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал о жалобах родственников мобилизованных на то, что им самим приходится покупать экипировку. Правительственный портал «Объясняем РФ» указывал, что требование к мобилизованным приобретать что-то за свой счет незаконно. «Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части», — отмечается в сообщении.

Теги
частичная мобилизация учебный центр Томск Омск
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