В Техасе во время стрельбы в больнице погибли две медсестры

При стрельбе в больнице Далласа погибли две медсестры

Двое сотрудников Методистского медицинского центра Далласа, Техас, погибли при стрельбе в учреждении, нападавший задержан, сообщает местное отделение Fox News. Гендиректор Объединенной ассоциации правоохранительных органов Техаса Чарли Уилкинсон уточнил, что были убиты две медсестры родильного отделения.

В полиция Далласа сообщили, что инцидент произошел около 11:00 (19:00 мск). Нападавший, 30-летний Нестор Эрнандес, застрелил медработниц, затем его ранил выстрелом сотрудник полиции методистской системы здравоохранения, добавили в больнице. Состояние стрелка стабилизировали и перевезли в другую больницу.

Полиция методистской системы здравоохранения арестовала Эрнандеса за тяжкое убийство. По данным полиции Далласа, Эрнандес был условно-досрочно освобожден за ограбление при отягчающих обстоятельствах, и во время стрельбы у него был активный монитор лодыжки. Начальник полиции Далласа Эдди Гарсия назвал стрельбу «отвратительным провалом нашей системы уголовного правосудия».

В США регулярно происходят инциденты со стрельбой. В конце мая в школе техасского города Ювальде открыл стрельбу бывший ученик учреждения, 18-летний Сальвадор Рамос. Погиб 21 человек: 19 детей и двое взрослых. Нападавший забаррикадировался в школе, полицейские начали штурм спустя час. Рамос был застрелен при задержании. Associated Press писало, что стрельба в Ювальде стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет.

Президент США Джо Байден после произошедшего призвал бороться с оружейным лобби США и принять более строгие законы, регулирующие оборот оружия. «Я устал от этого», — подчеркнул тогда он. Также президент предложил запретить продажу штурмового оружия и магазинов для большого количества патронов обычным гражданам.

Спустя месяц Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Он предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрывает так называемую лазейку для бойфренда.

Кроме того, закон предполагает увеличение средств, выделяемых для обеспечения законов о «красных флагах», которые позволяют временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.