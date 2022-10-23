Мэр Кременчуга сообщил о взрыве после объявления воздушной тревоги

Мэр Кременчуга Малецкий: в городе был слышен звук, похожий на взрыв

В Кременчуге Полтавской области был слышен звук, похожий на взрыв, во всем регионе объявлена воздушная тревога, сообщает мэр города Виталий Малецкий.

Ранее глава полтавской военной администрации Дмитрий Лунин, объявляя о воздушной тревоге, заявил о «ракетной небезопасности». Сигналы тревоги звучат и в других украинских регионах, в том числе Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Жителей просят проследовать в укрытия.

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позже сообщалось о взрывах в Одесской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской и Кировоградской областях. Власти Волынской и Одесской областей сообщали о «прилетах» по объектам энергетики. Ряд городов остались без света.

С 10 октября российские военные начали наносить по энергообъектам на Украине ракетные удары. Как утверждали в Минобороны, они наносятся «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по «объектам военного управления и энергетической системы Украины». Обстрелы начались после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину.

14 октября президент Владимир Путин уточнил, что российские военные собирались нанести удары по 29 объектам. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — говорил он.

На Украине повреждено более трети энергообъектов. Жителей попросили ограничить потребление электроэнергии, вводятся веерные отключения.