Рогов заявил, что Киев мешает желающим выехать в Запорожье полтора месяца

Украина более чем полтора месяца не позволяет желающим выехать с ее территории в подконтрольную России часть Запорожской области. Об этом заявил ТАСС член ВГА региона Владимир Рогов.

«Сегодня Украина выпускает не всю часть людей, которую должны были выпустить 9 сентября. Задержка более чем на полтора месяца», — сказал он.

Рогов добавил, что желающие уехать на Украину с проблемами на контрольно-пропускном пункте не сталкиваются.

Северные районы Запорожской области вместе с ее областным центром — городом Запорожье — находятся под контролем Киева. Центральные и южные районы области с городами Мелитополь и Энергодар вошли в состав России в качестве нового субъекта — Запорожской области по итогам сентябрьского референдума.

Линию соприкосновения можно пересечь через единственный КПП Васильевка. С октября въехать в подконтрольную российским войскам часть области можно только по специальным пропускам. Такие же разрешения необходимо оформлять желающим выехать на территорию, подконтрольную Украине. Для этого требуется подать письменное заявление. Причем на выезд его должен подавать тот, кто собирается покинуть регион, а на въезд тот, кто собирается принимать прибывших.

О том, что Киев заблокировал выезд через КПП в подконтрольную России часть Запорожской области, Рогов говорил в начале октября. Позднее об этом же заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По мнению Рогова, Киев объясняет запрет на выезд «надуманными причинами».