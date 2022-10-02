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Рогов заявил о запрете Киевом выезда в российскую часть Запорожья

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украина заблокировала выезд через КПП в подконтрольную России часть Запорожской области, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«[Украина] заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам», — сказал Рогов.

Запорожская военно-гражданская администрация по итогам референдума, который проходил там с 23 по 27 сентября, обратилась к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. После подсчета голосов местные власти объявили, что присоединение к России поддержало большинство избирателей, пришедших на участки. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания соответствующих договоров.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Северные районы Запорожской области вместе с ее областным центром — городом Запорожье — находятся под контролем Киева.

На границе между подконтрольными России и Украине частями работает КПП «Васильевка». С октября проехать через него в подконтрольную российским войскам часть Запорожской области и выехать из нее на территории, находящиеся под контролем Киева, можно только по специальным пропускам. Их оформляют по специальному заявлению. При въезде со стороны Украины на подконтрольную России часть его подает принимающее лицо. Пропуск на выезд покидающий эту часть гражданин может оформить сам.

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Рогов уже выступал с похожими обвинениями в адрес Киева. 28 сентября он сообщил, что жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе, где находится пункт пропуска. Таким образом, по словам Рогова, они выражали протест из-за запрета на выезд. Украинские власти не разрешали гражданам выехать на подконтрольную российским войскам территорию, чтобы «не дать [им] принять участие в референдуме».

Киев не признает результаты референдумов, прошедших на территории четырех регионов, и считает эти земли оккупированными. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России». Президент Украины Владимир Зеленский не раз угрожал прекратить переговоры с Россией при проведении голосования, а после его завершения отказался возобновлять их, «пока Путин — президент».

Теги
Запорожская область Владимир Рогов блокирование Украина
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