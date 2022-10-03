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Балицкий заявил о запрете Киева на выезд в российскую часть Запорожья

Глава запорожской ВГА Балицкий: Киев запретил выезд в контролируемую Россией часть области

Украинские власти запретили выезд на подконтрольную России часть Запорожской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. Ранее об этом сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.

«Они [украинские власти] намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории», — написал Балицкий, добавив, что со стороны контролируемой Россией части области выезд открыт.

Запорожская военно-гражданская администрация по итогам референдума, который проходил там с 23 по 27 сентября, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. После подсчета голосов местные власти объявили, что присоединение к России поддержало большинство избирателей, пришедших на участки. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания соответствующих договоров.

В ВГА заявили о запрете Киевом выезда в российскую часть Запорожья
Политика
Фото:РИА Новости

Северные районы Запорожской области вместе с ее областным центром — городом Запорожье — находятся под контролем Киева.

На границе между подконтрольными России и Украине частями работает КПП «Васильевка». С октября проехать через него в подконтрольную российским войскам часть Запорожской области и выехать из нее на территории, находящиеся под контролем Киева, можно только по специальным пропускам. Их оформляют по специальному заявлению. При въезде со стороны Украины на подконтрольную России часть его подает принимающее лицо. Пропуск на выезд покидающий эту часть гражданин может оформить сам.

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Киев не признает результаты референдумов, прошедших на территории четырех регионов, и считает эти земли оккупированными. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России». Президент Украины Владимир Зеленский не раз угрожал прекратить переговоры с Россией при проведении голосования, а после его завершения отказался возобновлять их, «пока Путин — президент».

Теги
Запорожская область запрет на выезд
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