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Запорожская ВГА введет пропуска для пересечения линии соприкосновения

Военнослужащий у контрольно-пропускного пункта &laquo;Васильевка&raquo; в Запорожской области
Военнослужащий у контрольно-пропускного пункта «Васильевка» в Запорожской области (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

С октября проехать в подконтрольную российским войскам часть Запорожской области и выехать из нее на территории, находящиеся под контролем Киева, можно будет только по специальным пропускам. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Для проезда через линию соприкосновения сейчас работает единственный КПП Васильевка.

Оформлять пропуска администрация будет по письменному заявлению. Причем на выезд его должен подавать тот, кто собирается покинуть регион, а на въезд тот, кто собирается принимать прибывших.

Запорожская ВГА назвала условие для возвращения «неблагонадежных» граждан
Политика
Фото:РИА Новости

Накануне Балицкий заявил, что «неблагонадежные» граждане, которых выдворили из Запорожской области, в будущем смогут вернуться, если осознают вину и не будут вести «подрывную деятельность».

«Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектом в составе России, у нас будет действовать российское законодательство, и этот [выдворенный ранее] человек после определенных процедур, я думаю, сможет вернуться, если он гарантированно не будет вести подрывную деятельность и осознает свою вину», — сказал Балицкий.

По его словам, «у каждого в жизни должен быть второй шанс». У тех, кого выдворяют, в Запорожской области остаются «хозяйство, родня», похоронены их близкие, продолжил он. «Мы даем им возможность подумать, пожить в бандерштадте», — заявил глава ВГА, выразив сомнения в том, что те, кто решит вернуться, будет вести экстремистскую деятельность.

Рогов усомнился в возможности проведения референдума в Запорожье
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

20 сентября 2022 года власти ДНР, ЛНР, военные администрации Херсонской и Запорожской областей объявили, что референдумы о вхождении в Россию на этих территориях пройдут 23–27 сентября. Ранее заместитель председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, референдум провести не получится даже дистанционно по соображениям безопасности. Он уточнил, что общенародное голосование будет проведено только на подконтрольной российским войскам территории.

Референдум будет проходить несколько дней, чтобы избежать скопления людей, военно-гражданская администрация также рассмотрит варианты дистанционного голосования, уточнил он и добавил, что если территория войдет в состав России, ее будет целесообразно переименовать в Запорожский край.

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