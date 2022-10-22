Небензя отказался слушать выступление постпреда Украины при ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который назвал первого заместителя постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского «одним из самых отвратительных людей», передает ТАСС.
«Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя <...> [Украины] в стенах Совета Безопасности ООН и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду», — сказал Небензя в конце своего выступления.
Оскорбительные высказывания в адрес российских дипломатов «отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу», добавил он.
Накануне Кислица опубликовал в Twitter пост с фото Полянского, где назвал его «одним из самых отвратительных людей».
«Поистине глупая логика одного из самых презренных людей, которых когда-либо видела ООН», — ответил Кислица Полянскому на слова о возможности пересмотра отношений с организацией при отправке экспертов для изучения применения иранских дронов в спецоперации на Украине. Полянский опроверг использование Россией иранской техники и заявил, что она применяет только свои беспилотники.
С 10 октября, после того как российские военные начали наносить ракетные удары по военным и энергетическим объектам на Украине, украинские власти неоднократно сообщали об атаках дронов-камикадзе, в том числе, по словам президента Владимира Зеленского, иранских беспилотников. США еще летом предполагали, что Иран может поставлять в Россию свои беспилотники. Москва и Тегеран отрицают сообщения о поставках.
В Киеве полагают, что беспилотники «Герань-2» (российская сторона подтверждала использование их на Украине) являются версией иранского боевого беспилотника типа Shahed. 20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении их производителя Shahed Aviation Industries. Ужесточить санкции против Ирана при передаче Москве «опасного оружия» грозили и США.