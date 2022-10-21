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Кадыров сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону

Кадыров: ВСУ пытались прорвать оборону на подконтрольном «Ахмату» участке
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Министерство культуры РФ / Global Look Press )

Украинские войска попытались прорвать линию обороны на одном из занимаемых спецназом «Ахмат» участков, в результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты и «некоторое количество личного состава», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что «Ахмат» держит ситуацию под контролем.

Где именно ВСУ пытались прорвать оборону, глава региона не уточнил.

На прикрепленном к публикации видео один из чеченских бойцов рассказывает о произошедшем. Также показаны кадры поврежденного танка, судя по ним, убит экипаж машины. «Кого смогли, завалили, а некоторые убежали», — говорит один из бойцов подразделения, отмечая, что после боя продолжает работу снайпер.

Накануне Кадыров заявил, что в зону проведения военной операции на Украине приехали трое его сыновей — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам. Они приняли участие в операции по ликвидации укрепрайона украинских сил в составе батальона «Запад — Ахмат», троих пленных военных они привезли в Грозный, утверждал глава Чечни.

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров "Ахмат" ВСУ

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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