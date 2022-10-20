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Кадыров рассказал, что его дети захватили пленных и привезли их в Грозный

Кадыров сообщил, что его дети участвовали в захвате позиций ВСУ и пленных
Несовершеннолетние дети Кадырова участвовали в операции, результатом которой стал захват позиций украинских сил и уничтожение отряда. В плен попали шесть украинских военных, троих из них доставили в Грозный

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Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам — приняли участие в операции по ликвидации укрепрайона украинских сил, троих пленных военных они привезли в Грозный. Об этом глава республики сообщил в телеграм-канале.

В операции они участвовали в составе батальона «Запад — Ахмат». «Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих. С нашей стороны потерь нет», — рассказал Кадыров. По его словам, его дети «действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно» и внесли весомый вклад в успех операции.

«Что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный. Очередные счастливчики — Александр, Владимир и Виктор, мобилизованные в ВСУ. Наши подразделения гуманно обращаются с украинскими пленными», — заявил глава Чечни.

О прибытии своих детей в зону военной операции на Украине Кадыров сообщил накануне. Тогда они, по его словам, «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». К своему сообщению Кадыров прикрепил видеоролик, на котором его сыновья в военном обмундировании стреляют из РПГ и пулемета, сидя в траншее.

Они также посетили штабное совещание бойцов батальона «Запад — Ахмат». Детей сопровождала старшая дочь главы Чечни, министр культуры республики 23-летняя Айшат Кадырова.

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В начале октября Кадыров говорил, что их возраст не должен мешать обучению военному делу, а также рассказал о стремлении своих сыновей «показать себя в реальном бою».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Рамзан Кадыров Украина Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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