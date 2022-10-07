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Командир «Ахмата» заявил о занятии важного рубежа у Спорного в ДНР

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о занятии важного рубежа у Спорного в Донбассе

Бойцы отряда спецназа «Ахмат» совместно с армейским корпусом Народной милиции ЛНР и ЧВК «Вагнер» заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе поселка Спорное в Донецкой народной республике, сообщил командир подразделения, секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, передает «РИА Новости».

«Каждый день мы слышим, что в нашем направлении наступает противник, что какие-то у него очень серьезные успехи. Хочу отметить, что на нашем участке фронта наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом (Народной милиции ЛНР) и «музыкантами» (ЧВК «Вагнер») каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта», — рассказал Алаудинов.

Спорное находится примерно в 2,6 км от границы с Луганской народной республикой, о полном контроле над которой ранее сообщали власти. ДНР и ЛНР вместе с Запорожской и Херсонской областями по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября, вошли в состав России. 6 октября регионы были закреплены в Конституции.

Ранее Минобороны сообщало об отражении попыток наступления украинской армии по всем направлениям, а также о взятии под контроль поселка Зайцево, расположенного к югу от Бахмута (до 2016 года — Артемовск) в Донецкой народной республике (ДНР).

Алаудинов возглавил отряд из «тысячи добровольцев», которые отправились на Украину после начала военной операции. В начале августа он получил звания Героя России и Героя ЛНР. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Алаудинов занимался координацией действий ряда подразделений, а также лично участвовал в «зачистке территорий» и многочисленных «огневых контактах». Он всегда добивался капитуляции или разгрома противника, добавил глава Чечни.

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