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Глава МВД Сербии счел дружбу с Россией условием для существования страны

По словам Александра Вулина, Сербию не хотят видеть в составе ЕС, подвергая давлению из-за Косово и санкций против России. Он считает, что будущее Сербии — в хороших отношениях с Россией и Китаем
Александр Вулин
Александр Вулин (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Физическое существование Сербии зависит от дружбы с Россией, будущее страны — в хороших отношениях с ней, Китаем и другими странами, которые принимают Белград «без шантажа и условий», заявил сербский министр внутренних дел Александар Вулин в интервью газете «Вечерние новости».

«Каждое поколение сербских политиков приветствовало отказ от России, но и каждое поколение сербских политиков признавало, что выживание Сербии зависит от российского «да». <...> Никто, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но каждый, кто ненавидел Россию, ненавидел и Сербию», — сказал он.

Вулин указал, что Евросоюз продолжает требовать от Сербии признания Косово и введения санкций против России. По его мнению, это показатель того, что ЕС не хочет видеть Белград в своем составе. «Чем раньше мы признаем, что они не хотят нас и что нам здесь нет места, тем лучше. Отношение к ЕС — это не вопрос эмоций, а рациональных решений», — добавил политик.

Сербия — одна из тех стран, которые не ввели санкции против России после начала военной операции на Украине. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине, а также не признала итоги референдумов, по итогам которых ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

Президент Сербии Александр Вучич объяснил отказ признать результаты референдумов тем, что это означало бы, что страна одобрила такой способ движения к независимости и для албанцев в Косово и Метохии. По его словам, Сербия находится в безвыходной ситуации, так как на ее власти оказывают давление и западные страны, которые «спроектировали» независимое Косово, и стороны военного конфликта на Украине.

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