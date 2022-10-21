Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Сингапур обогнал Россию по объему платежей офшорным юанем Экономика, 04:29
Пользователи iOS не смогут управлять умным домом через «Салют» от «Сбера» Технологии и медиа, 03:51
Совет ЕС достиг соглашения по борьбе с энергетическим кризисом Политика, 03:50
WP узнала о планах Маска урезать штат Twitter почти на 75% Технологии и медиа, 03:16
Орбан сравнил план ЕК ввести потолок цен с покупкой пива за полцены Политика, 02:56
В Белом доме обвинили Иран в участии в конфликте на Украине Политика, 02:16
Рубини предсказал финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х» Экономика, 02:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Постпред России счел, что США убедили Украину в победе на поле боя Политика, 01:53
Роналду заявил о готовности ко всему после исключения из состава МЮ Спорт, 01:31
Обвиненный в читерстве шахматист потребовал от Карлсена $100 млн Спорт, 00:53
Власти Херсонской области сообщили о двух погибших при ударе по переправе Политика, 00:35
Присяжные сняли обвинения в сексуальных домогательствах с Кевина Спейси Общество, 00:31
Маск счел компромисс наиболее вероятным исходом конфликта на Украине Политика, 00:19
Какие вещи делают пространство для жизни комфортным РБК и Visionnaire, 00:10
Война санкций ,  
0 

Орбан сравнил план ЕК ввести потолок цен с покупкой пива за полцены

Премьер Венгрии Орбан сравнил план ЕК ввести потолок цен на газ с покупкой пива за полцены
«Газпром» GAZP ₽160,75 -0,33% Купить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнивал предложение Европейской комиссии ввести потолок цен на российский газ с покупкой пива в баре за половину цены.

«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это все равно, что прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция», — написал Орбан в своем «Твиттере».

Обсуждение странами Евросоюза введения потолка цен на российские энергоресурсы идет с начала осени. 6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, куда вошел потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Решение о потолке цен на газ еще не принято.

Как писала Financial Times, Еврокомиссия хочет предложить механизм по сдерживанию цен на газ сроком на три месяца. Благодаря этой инициативе ЕС может получить возможность устанавливать «максимально динамичное ценообразование» на газ на крупнейшей в Европе бирже (виртуальный хаб Title Transfer Facility, TTF), причем механизм будет использоваться только в качестве «крайней меры», если цены достигнут «недопустимого» уровня.

Против введения потолка цен на российский газ также выступали ряд стран ЕС, в частности Венгрия и Норвегия. В середине октября Bloomberg узнал, что Евросоюз решил воздержаться от введения потолка цен на фоне политических разногласий среди стран-участниц.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что если страны Евросоюза введут потолок цен на российский газ, Москва прекратит поставки.

Читайте на РБК Pro
Как помочь сотрудникам справиться с коллективной травмой: 3 шага
Какая архитектура процессоров спасет российскую индустрию
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая


 

Теги
Венгрия Виктор Орбан Еврокомиссия потолок цен на газ пиво
Материалы по теме
FT узнала о желании 10 стран ЕС ввести потолок цен на газ из всех стран
Политика
Чехия предложит ЕС не вводить потолок цен на российский газ
Политика
Путин ответил на потолок цен на нефть и газ фразой «мерзни, волчий хвост»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter