Орбан сравнил план ЕК ввести потолок цен с покупкой пива за полцены

Премьер Венгрии Орбан сравнил план ЕК ввести потолок цен на газ с покупкой пива за полцены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнивал предложение Европейской комиссии ввести потолок цен на российский газ с покупкой пива в баре за половину цены.

«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это все равно, что прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция», — написал Орбан в своем «Твиттере».

Обсуждение странами Евросоюза введения потолка цен на российские энергоресурсы идет с начала осени. 6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, куда вошел потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Решение о потолке цен на газ еще не принято.

Как писала Financial Times, Еврокомиссия хочет предложить механизм по сдерживанию цен на газ сроком на три месяца. Благодаря этой инициативе ЕС может получить возможность устанавливать «максимально динамичное ценообразование» на газ на крупнейшей в Европе бирже (виртуальный хаб Title Transfer Facility, TTF), причем механизм будет использоваться только в качестве «крайней меры», если цены достигнут «недопустимого» уровня.

Против введения потолка цен на российский газ также выступали ряд стран ЕС, в частности Венгрия и Норвегия. В середине октября Bloomberg узнал, что Евросоюз решил воздержаться от введения потолка цен на фоне политических разногласий среди стран-участниц.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что если страны Евросоюза введут потолок цен на российский газ, Москва прекратит поставки.