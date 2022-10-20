Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Такого, как Лиз Трасс, премьера Великобритания «еще не знала», написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив также о «катастрофической безграмотности» Трасс.

«Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — написала она.

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, «разрушение финансовой стабильности Британии, пенсионной системы и экономики страны в целом» стало результатом дружбы Трасс с США.

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера ранее 20 октября. Она ушла в отставку из-за ошибок в экономической политике, пробыв на посту 45 дней. Королева Елизавета II приняла Трасс в замке Балморал 6 сентября и попросила сформировать правительство, спустя два дня королева умерла.

В январе Трасс, еще будучи главой МИДа, заявила, что Украина «и раньше знала вторжения — от монголов до татар». Захарова в ответ попросила министра уточнить, сколько лет прошло между вторжениями монголов и татар на Украину.

В начале февраля, когда Трасс также была министром иностранных дел, источники «Коммерсанта» сообщили, что Трасс во время закрытой части переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о необходимости отвести российские войска от границы с Украиной. Российский министр ответил, что войска на территории своей страны имеют право на любые передвижения, и поинтересовался, признает ли она суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Трасс в ответ заявила, что Британия «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. Позднее в интервью РБК она пояснила, что ей показалось, будто Лавров говорит «о части Украины».