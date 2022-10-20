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Экс-постпред США при НАТО призвал проявить уважение к русскому народу

Страны Запада должны относиться к российскому народу с должным уважением. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер в статье для газеты The Washington Post.

«Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает [президента Владимира] Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более чем 20 лет», — написал Хантер.

Он высказал мнение, что стремление Запада «наказать» Россию после распада СССР «разожгло национальное недовольство». Этому способствовали такие действия Вашингтона и НАТО, как выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развертывание системы ПРО в Центральной Европе и объявление о намерении принять в состав Североатлантического альянса Грузию и Украину.

Хантер призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и дать России занять «достойное место в мире».

О том, что западным лидерам не следует «унижать Россию», говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Это необходимо, чтобы облегчить выход из кризиса и поиск решений по дипломатическим каналам после прекращения боевых действий на Украине, пояснял он. Глава чешского МИДа Ян Липавский ответил французскому президенту, что Москве все равно, как ее воспринимают на Западе.

Западным странам существование России «просто не дает покоя», заявилв конце сентября президент страны Владимир Путин. По мнению главы государства, Запад не может смириться с существованием «великой огромной страны с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке». В 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясений и развалится сама по себе. Однако страна устояла и возродилась, поэтому сообщество западных государств стало возможность «стравить ее народы и обречь их на нищету и вымирание», отмечал президент.

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