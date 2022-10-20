Белый дом опроверг данные о попытках избежать встречи Путина и Байдена
Информация о том, что американская администрация пытается не допустить встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на саммите глав государств G20 («Большая двадцатка») не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция велась в Twitter.
«Они не соответствуют действительности», — ответила пресс-секретарь на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.
Газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что в Белом доме стараются сделать так, чтобы два президента не появились вместе на групповом фото и не встретились даже в коридоре. Официальные лица и так исключают личную встречу Байдена с Путиным, однако политики могут попасть на одно пленарное заседание, уточняли источники. По их словам, в администрации Байдена почти не было разногласий о том, что американскому президенту не стоит встречаться с Путиным.
Байден 12 октября заявил, что мог бы встретиться с Путиным на полях саммита, если тот готов обсудить с ним освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывает в России наказание за контрабанду гашишного масла. Однако источники Politico сообщили, что переговоры с Кремлем по этому поводу пока не идут и вряд ли они начнутся до ноября, когда пройдет саммит.
Спустя два дня Путин в разговоре с журналистами заявил, что не видит необходимости в переговорах с американским коллегой и что «пока платформы для каких-то переговоров нет». Президент США также не увидел смысла встречаться с Путиным.
При этом президент России отметил, что вопрос о его личном присутствии на саммите пока не решен. Однако. по словам Путина, Россия наверняка примет участие в саммите в каком-либо формате.