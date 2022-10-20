Авиабилеты за рубеж подешевели более чем на 25% спустя месяц мобилизации

К концу октября цены на авиабилеты за рубеж, резко выросшие после начала частичной мобилизации, вернулись к норме. Больше всего, по данным Tutu.ru, упали цены на билеты в Армению: улететь туда можно на 66% дешевле, чем месяц назад

Фото: Андрей Любимов / РБК

Средний чек на авиаперелеты из России за рубеж с вылетами с 21 по 31 октября снизился более чем на 25% по сравнению с 21-30 числами сентября этого года, подсчитал сервис онлайн-продажи билетов Tutu.ru.

Расчеты основаны на средних чеках по забронированным билетам c вылетами из всех городов России, независимо от даты оформления, уточнили в пресс-службе агрегатора. Люди стараются брать билеты ближе к дате поездки, добавили в компании.

Если в конце сентября билет в Армению можно было купить в среднем за 58 тыс. руб. в одну сторону, то в конце октября он подешевел на 66% — до 20 тыс. руб. на человека, следует из данных Tutu.ru. Перелеты в Азербайджан и Белоруссию за месяц стали примерно на треть дешевле. В конце сентября билет на самолет в Азербайджан стоил в среднем 39 тыс. руб., а сейчас — 27 тыс. руб. Перелет в Белоруссию, который месяц назад обходился в среднем в 14 тыс. руб., на конец октября стоит 9 тыс. руб.

Цены на билеты в Киргизию, Турцию и Израиль упали на четверть: к примеру, на турецком направлении средняя стоимость перелета упала с 58,9 до 45,1 тыс. руб. Средний чек за перелет в Казахстан за месяц сократился на 18% (с 32 до 27 тыс. руб.), в Таджикистан — на 16% (с 32,9 до 27,7 тыс. руб.).

В конце сентября после объявления частичной мобилизации в России поток граждан, выезжающих в страны ближнего зарубежья, увеличился. Резкий скачок спроса привел к тому, что на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов 21 сентября закончились билеты на ближайшие прямые рейсы в соседние безвизовые страны. Цены на авиабилеты повысились в разы по сравнению с тарифами в середине сентября, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Например, прямой рейс на самолет из Москвы в Ташкент по состоянию на 26 сентября стоил 322,5 тыс. руб. в одну сторону, оценивали в АТОР. Цена за билет из Москвы в Тбилиси с двумя пересадками на 28 сентября доходила до 178 тыс. руб. в одну сторону. На сайте «Аэрофлота» в день объявления частичной мобилизации билеты из Москвы в Ереван на 23 сентября оставались только в бизнес-класс и стоили от 122 тыс. руб. По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул 21 сентября можно было купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоил 76 тыс. руб.

То, что в конце октября цены на авиабилеты пришли в норму, подтверждают сейчас и данные сервиса Aviasales. По состоянию на вечер 19 октября на сайте сервиса билет из Москвы до Стамбула на 23 октября стоил 20 тыс. руб. Прямой рейс из Москвы до Еревана обойдется на ту же дату обойдется в 11 тыс. руб., а в Ташкент — 24 тыс. руб.

В начале октября спрос на авиабилеты за рубеж начал сокращаться: продажи билетов на международные направления упали на 18%, а количество возвратов увеличилось на 125% по сравнению первыми неделями сентября до объявления частичной мобилизации, сообщали РБК в компании «Аэроклуб».