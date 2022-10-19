Басманный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва в день заседания по делу агентства «Сохнут»

Басманный суд эвакуировали в день заседания по делу «Сохнута»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Басманном суде Москвы проходит эвакуация из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В пресс-службе московского главка МВД заявили РБК, что такая информация к ним не поступала.

На 19 октября в Басманном суде назначено заседание по иску Министерства юстиции, которое требует ликвидировать агентство «Сохнут».

Минюст потребовал ликвидации российского подразделения агентства в июле, не уточнив причин такого решения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что они связаны с соблюдением законодательства, и призвал не политизировать ситуацию.

На фоне ситуации с «Сохнутом» Россию посетила израильская делегация. Вопрос по телефону также обсудили президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. После их разговора суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута» в России. Представитель Еврейского агентства также просил назначить «двухмесячную примирительную процедуру», но Минюст выступил против и суд отказал.

В сентябре стало известно, что среди причин для ликвидации Минюст назвал нарушение закона о персональных данных. Как сообщил на заседании суда адвокат Андрей Гришаев, в материалах дела есть справка об использовании «Сохнутом» нелицензированной информационной системы в саратовском и новосибирском отделениях. По словам Гришаева, «Сохнут» обратилось за независимым аудитом, чтобы понять, какие именно нарушения допущены и как их устранить.