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В Киеве объявили воздушную тревогу

Власти Киева объявили в городе воздушную тревогу и призвали жителей проследовать в укрытия. За последние сутки сигналы воздушной тревоги звучат в городе в восьмой раз. До этого тревогу объявляли 17 октября в 22:39 мск, отменили режим в 0:49.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех немедленно проследовать в укрытия!», — говорится в сообщении местной администрации в телеграм-канале.

В 6:05 режим был отменен.

Власти украинских городов и областей неоднократно объявляли воздушную тревогу с 10 октября. В этот день ракетными ударами подверглась энергетическая и другая инфраструктура страны, часть областей осталась без электричества, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове, Житомире пропал интернет. В некоторых регионах отключалось водоснабжение, в Киеве и Харькове остановилось метро.

В этот же день Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, а российский президент Владимир Путин заявил, что Москва примет еще более жесткие меры в случае попыток терактов на территории России.

С тех пор воздушные тревоги объявляли в разных частях Украины как в отдельных регионах, так и по всей территории страны. 12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов российских сил пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, на 14 октября удалось восстановить 15 объектов. Власти просят жителей сократить потребление энергии.

14 октября Путин заявил, что потребности в массированных ударах сейчас нет, так как стоят другие задачи. По его словам, из 29 украинских объектов семь не было поражено «так, как это планировало Министерство обороны, но они их добирают».

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