В центре Киева после взрывов перекрыли часть улиц

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После взрывов в центре Киева перекрыли движение транспорта по части улиц, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — написал он.

В ночь на 17 октября в центральной и южной частях Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве сирены заработали около 6 утра, в столице прогремело несколько взрывов. Один из них произошел в районе железнодорожного вокзала. В связи с воздушной тревогой все учебные заведения в городе переведены на удаленку.

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Ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины продолжаются с 10 октября. Россия начала наносить их после взрыва на Крымском мосту. По словам президента Владимира Путина, теракт организовали украинские спецслужбы.