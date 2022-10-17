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Президент Молдавии сообщила, что проверки россиян на границе усилены

Президент Молдавии Санду: россиян дополнительно проверяют при въезде в страну
Майя Санду
Майя Санду (Фото: presedinte.md)

Спецслужбы Молдавии дополнительно проверяют прибывающих в страну россиян, заявила президент страны Майя Санду на пресс-конференции по итогам визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Кишинев, передает Europa.fm.

«Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно <...>, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну», — сказала она.

Санду отметила, что сейчас внутренняя безопасность республики находится под контролем.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. В первые часы после его выступления авиакомпании распродали большую часть билетов в соседние безвизовые страны. С наплывом приезжих из России столкнулись в том числе Грузия, Казахстан и Финляндия, на КПП на границах которых собрались многокилометровые очереди.

Между Молдавией и Россией действует безвизовый режим, находиться в стране с целью туризма можно не более 90 дней.

Молдавия закрыла воздушное пространство 24 февраля, после начала российской военной операции на Украине. В марте власти республики возобновили пассажирские перелеты. Россия открыла авиасообщение с Молдавией в апреле, но прямых рейсов между двумя странами по-прежнему нет.

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