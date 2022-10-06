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Посла России вызвали в МИД Молдавии в связи с референдумами

Олег Васнецов
Олег Васнецов (Фото: Михай Караус / РИА Новости)

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску вызвал российской посла в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы сообщить ему позицию страны по поводу референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, в результате которых регионы вошли в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства.

«Республика Молдова не признавала, не признает и не признает результаты так называемого плебисцита и осуждает в самых жестких условиях попытку незаконной аннексии оккупированных территорий Украины, что противоречит всем принципам международного права», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поддерживают усилия Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности и призвали Россию прекратить боевые действия.

Ранее по этой же причине российских послов вызвали в МИД Норвегии, Испании, Чехии, Хорватии, Германии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии.

Референдумы в республиках Донбасса и двух областях проходили с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

30 сентября президент Владимир Путин подписал договор о присоединении с главами этих регионов, 5 октября он подписал законы о ратификации этих договоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский ,в свою очередь, подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей. США, Великобритания, Канада, ЕС и другие страны также не признают результатов референдумов.

Теги
Молдавия посол России Референдум вызов посла
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