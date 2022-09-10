Молдавский регулятор запретил полеты Air Moldova в Россию

Молдавия закрыла воздушное пространство из-за спецоперации на Украине, а 9 сентября Air Moldova объявила, что 1 октября вновь начнет летать в Москву. Власти страны назвали заявление безответственным и запретили возобновлять полеты

Андрей Спыну (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Вице-премьер Молавии Андрей Спыну призвал граждан «не вестись» на заявление Air Moldova о возобновлении полетов в Россию. В своем Telegram-канале Спыну сообщил, что Управление гражданской авиации Молдавии издало постановление о запрете полетов в воздушном пространстве России.

«Air Moldova <...> сделала безответственное заявление. Мы вместе с управлением гражданской авиации заявляем: прежде всего мы должны заботиться о безопасности пассажиров, об их защите. Мы считаем такие полеты рискованными», — заявил Спыну в эфире телеканала Moldova 1 (цитата по trm.md).

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу назвал сообщение авиакомпании о возобновлении полетов ложью. По его словам, те, кто стоят за этим заявлением, заинтересованы в дестабилизации ситуации в Молдавии.

Air Moldova накануне объявила о возобновлении перелетов в Москву с 1 октября. «Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — пояснили в компании.

Молдавия закрыла воздушное пространство 24 февраля, после начала российской военной операции на Украине. В марте Кишинев открыл часть неба для использования гражданской и государственной авиации и возобновил пассажирские перелеты. В Управлении гражданской авиации отметили, что самолеты не будут летать в северном, южном и восточном направлениях из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Россия же 9 апреля сняла пандемийные ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила сообщение с 52 «дружественными» странами, в том числе Молдавией.