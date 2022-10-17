В Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Максим Марченко (Фото: odeskaODA / Telegram)

В Одесской области из-за ракетного удара поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Марченко в телеграм-канале. По его словам, ночью работала ПВО, никто не пострадал.

В ночь на 17 октября в центральных и южных областях Украины объявили воздушную тревогу. О ракетных ударах по инфраструктуре сообщили власти Днепропетровской и Сумской областей. Власти Сумской области сообщили о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе (находится на западе области). Позднее глава региона Дмитрий Живицкий уточнил, что без электроснабжения из-за этого остались 1625 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о двух взрывах. По его словам, в одном из нежилых зданий начался пожар, повреждены несколько жилых домов. После взрывов в украинской столице перекрыли движение транспорта по части улиц, жителей попросили не приезжать в центр без необходимости. В Харькове приостановил работу метрополитен. В 13:25 (совпадает с московским) возобновили работу одной из трех веток.

Министерство обороны России сообщило, что 17 октября Вооруженные силы нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В ведомстве заявили, что использовалось оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».