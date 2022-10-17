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В Киеве прогремело несколько взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города
Виталий Кличко сообщил о двух взрывах, СМИ пишут о как минимум трех. В столице объявлена воздушная тревога

Два взрыва прогремело в Шевченковском районе в центре Киева, сообщил мэр Виталий Кличко. В городе продолжают работать сирены воздушной тревоги. УНИАН сообщает о трех взрывах.

Советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко со ссылкой на очевидцев пишет в телеграм-канале, что один из взрывов в столице прогремел в районе железнодорожного вокзала.

Ночью в центральной и южной части Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве сирены включили около 6:00 утра.

Российские военные 10 октября нанесли ракетные удары по нескольким регионам Украины, были повреждены объекты инфраструктуры по всей страны, нарушены электро- и водоснабжение и связь. В Москве массированный удар назвали ответом на теракт на Крымском мосту, организатором которого ФСБ считает Киев. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия примет еще более жесткие меры, если теракты на ее территории продолжатся. Удары наносились и в последующие дни.

С тех пор власти украинских регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу. В воскресенье сообщалось о взрывах в Киевской области и Запорожье, а воздушная тревога действовала на всей территории Украины.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Киев взрыв Виталий Кличко
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В Киевской области прогремели взрывы
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В Киевской области и других регионах Украины объявили воздушную тревогу
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
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