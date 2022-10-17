В Сумской и Днепропетровской областях сообщили о ракетных ударах по инфраструктуре

В Сумской и Днепропетровской областях сообщили о ракетных ударах

В Днепропетровской области после удара по объекту энергетической инфраструктуры начался сильный пожар. В Сумской области сообщили о попаданиях по критической инфраструктуре в западной части региона

По объектам инфраструктуры Днепропетровской и Сумской областей Украины нанесены ракетные удары, сообщили местные власти.

По словам главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, удары продолжались всю ночь, зафиксировано попадание по объекту энергетической инфраструктуры. «Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — написал он в телеграм-канале.

В Никопольский район (находится на юге области, на правом берегу Днепра; на другой стороне — город Энергодар Запорожской области, контролируемый российскими силами) прилетело более 30 снарядов, сообщил Резниченко.

Власти Сумской области сообщили о попаданиях по объектам критической инфраструктуры в Раменском районе (находится на западе области).

Ранее 17 октября о взрывах также сообщили власти Киева. В области работают системы ПВО. Ночью в центральной и южной частях Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве сирены включили около 6:00 утра.

Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября. В ряде регионов нарушены электро- и водоснабжение и связь. Удары последовали после взрыва на Крымском мосту. Президент Владимир Путин заявил, что теракт организовали украинские спецслужбы.