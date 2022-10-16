В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса

В Германии из-за энергетического кризиса в скором времени могут закрыться больницы, заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в интервью RND.

Глава немецкого министерства отметил, что проблемы, вызванные сбоями в поставках российских энергоресурсов, могут поставить под удар все социальные объекты, в том числе больницы. «Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, будут закрытия больниц», — сказал он.

По словам Лаутербаха, дефицит финансирования социальной области составит около €15 млрд в 2022 и 2023 годах. В этих условиях, отметил министр, государство не сможет поддержать все нуждающиеся в этом предприятия и организации.

Поставки российского газа в Европу сократились после начала российской военной операции на Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1» — основному экспортному маршруту в Германию. В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.



Президент Владимир Путин 12 октября заявил, что Россия готова поставлять по неповрежденной ветке «Северного потока-2» до 27,5 млрд куб. м газа ежегодно, но нужно решение Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, называл Россию ненадежным поставщиком и обвинял свою предшественницу Ангелу Меркель в ошибках в энергетической политике, в рамках которой Германия стала излишне зависима от поставок энергоресурсов из России.