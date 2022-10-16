В Новой Каховке второй раз за утро сработала система ПВО

В Новой Каховке Херсонской области вновь прозвучала сирена воздушной тревоги, сработала система противовоздушной обороны — в небе зафиксировано четыре взрыва, сообщает администрация города.

«10:15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва», — говорится в сообщении.

До этого сигнал воздушной тревоги прозвучал в 8:11. Тогда в воздухе произошло более десяти взрывов.

В последнее время сообщения о взрывах и работе ПВО в Новой Каховке участились. По словам властей Херсонской области, обстрелы городов стали происходить чаще после того, как регион вошел в состав России.

Глава области Владимир Сальдо 13 октября записал видеообращение с просьбой к российскому руководству помочь вывезти местных жителей из-за ракетных ударов. По его словам, Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие населенные пункты постоянно обстреливаются украинскими вооруженными силами.

Администрация при этом исключает массовую эвакуацию населения. Сальдо подчеркивал, что жители должны покидать регион только по собственному решению.

Минобороны России 13 и 15 октября заявляло о попытках ВСУ наступать в Херсонской области. В военном ведомстве утверждали, что атаки были отражены.