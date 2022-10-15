Саудовская Аравия выделила Украине $400 млн гуманитарной помощи

Правительство Саудовской Аравии решило выделить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму $400 млн, украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил за это наследного принца, премьер-министра королевства Мухаммед бен Салмана, передает госагентство SPA.

Зеленский отметил также поддержку резолюции Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которую приняли 12 октября. За нее проголосовали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.

В свою очередь бен Салман подчеркнул, что будет способствовать деэскалации конфликта, и отметил готовность Саудовской Аравии продолжать посреднические усилия.

Ранее власти США раскритиковали Саудовскую Аравию за решение вместе со странами объединения ОПЕК+, в которое входит и Россия, сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. В Вашингтоне заявили, что Эр-Рияд согласовывает свою энергетическую политику с Москвой.

Член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь предложили в ответ приостановить поставки вооружений и передачу военных технологий Саудовской Аравии.

В МИД Саудовской Аравии отвергли критику решения ОПЕК+ и заявили, что заявления США основаны не на фактах, а «опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за экономические рамки».