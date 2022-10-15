НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию с 17 по 30 октября над северо-западом Европы

Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября

Военно-воздушные силы 14 стран - членов НАТО будут отрабатывать возможности ядерного сдерживания, в учениях Steadfast Noon задействуют до 60 самолетов, маневры пройдут над Бельгией, Великобританией и Северным морем, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

"Учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинным, повторяющимся учебным мероприятием и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", - подчеркивается в сообщении.

В учениях примут участие истребители четвертого и пятого поколений, самолеты наблюдения и заправщики. Как и в предыдущие годы, в нем примут участие американские бомбардировщики B-52. Боевое оружие использоваться не будет.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, объявляя о маневрах на прошлой неделе, сказал, что «фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии». Он сказал также, что блок внимательно следит за ядерными силами России и пока не видит каких-либо изменений в позиции Москвы.

При этом он подчеркнул, что учения Steadfast Noon были запланированы давно, еще до начала российской военной операции на Украине. Как отмечал представитель Белого дома Джон Кирби, они будут проводиться приблизительно в 1 тыс. км от границы с Россией.

Politico писала, что США вместе с остальными странами НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России, напомнив, что у страны есть ядерное оружие. Российский МИД настаивает, что страна никому не угрожает, власти заявляют о «ядерном шантаже» со стороны других государств.