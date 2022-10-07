В Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 16:10
СПЧ ООН поддержал назначение спецдокладчика по правам человека в России Политика, 19:16
Как лидеры СНГ приехали на встречу в Санкт-Петербург. Видео Политика, 19:12
BNB Chain решит судьбу заблокированных криптоактивов путем голосования Крипто, 19:08
Росстат перестал публиковать данные о смертности от COVID-19 Политика, 19:06
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 19:05
Цены в России выросли впервые за четыре месяца Экономика, 19:00
От Сахарова до ликвидации и Нобелевской премии: история «Мемориала» Общество, 18:58 
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 18:55
Ельцина вспомнила об отношении мужа к получившему Нобелевку «Мемориалу» Политика, 18:55
Маск предложил опыт Гонконга в решении ситуации вокруг Тайваня Политика, 18:51
В Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ Политика, 18:48
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:42
НРД выразил надежду на получение лицензии на разморозку активов в октябре Инвестиции, 18:33
Байден подписал указ о новом механизме конфиденциальности между ЕС и США Политика, 18:29
Политика ,  
0 

В Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков добавил, что Владимир Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами из стран СНГ. Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, сообщил, что Путин и Лукашенко после саммита «продолжили общение один на один».

В неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Этот саммит носит статус неофициального, он прошел в день рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.

Некоторые лидеры стран прибыли в Петербург с подарками для Путина. Лукашенко, например, подарил российскому президенту трактор.

Теги
Санкт-Петербург саммит СНГ
Материалы по теме
Неформальная встреча лидеров стран СНГ. Видео
Политика
Лукашенко подарит Путину трактор с сеялкой, чтобы «Европа не голодала»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter