В Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ

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Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков добавил, что Владимир Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами из стран СНГ. Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, сообщил, что Путин и Лукашенко после саммита «продолжили общение один на один».

В неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Этот саммит носит статус неофициального, он прошел в день рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.

Некоторые лидеры стран прибыли в Петербург с подарками для Путина. Лукашенко, например, подарил российскому президенту трактор.