В Казахстане начался саммит глав стран СНГ с участием Путина

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В Астане началось заседание Совета глав государств — участников СНГ, передает Кремль.

В нем участвуют президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также премьер Армении Никол Пашинян и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как ранее сообщал Кремль, на заседании лидеры обменяются мнениями по вопросам взаимодействия в рамках СНГ, также уделят внимание вопросу повышения эффективности работы организации. Планируется подписать ряд документов, в том числе программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, решение о получении СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ, о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ и создании организации по продвижению русского языка.

Во второй половине дня пройдет первый саммит Россия — Центральная Азия. Путин также проведет пресс-конференцию, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне в Астане прошел саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На полях саммита прошла встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, она продлилась 1,5 часа. Они обсуждали предложение российской стороны создать газовый хаб в Турции, продление соглашения по вывозу украинского зерна и другие вопросы.