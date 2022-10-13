Путин проведет пресс-конференцию в Астане

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Президент России Владимир Путин завтра, 14 октября, проведет пресс-конференцию в Астане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В Астане проходит саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На его полях Путин встретился с президентами Палестины и Турции Махмудом Аббасом и эмиром Катара Тамимо Аль Тани, а также провел трехсторонние переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

На общем заседании глав стран, которые входят в объединение, Путин заявил, что Азия, где «крепнут новые центры силы», играет заметную роль в переходе к многополярному миру. По его словам, Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права, и вместе со странами Азии делает все для ее формирования.

Его мнение поддержал белорусский президент Александр Лукашенко, который счел, что Запад после распада СССР не справился с обеспечением стабильности в мире, и сказал, что «настало время Азии», имея в виду объединения азиатских и евразийских стран, в частности ШОС, ОДКБ и СВМДА. «Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается», — подчеркнул Лукашенко.