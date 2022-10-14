США выступили против сокращения Эр-Риядом добычи нефти из-за санкций

Соединенные Штаты в диалоге с Саудовской Аравией возражали против сокращения ею объемов добычи нефти, поскольку считали, что этот шаг снизит эффективность западных санкций против России. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Саудовская сторона сообщала нам как в частном порядке, так и публично о своем намерении сократить добычу нефти, и они знали, что это увеличит прибыль России и потенциально снизит эффективность санкций. Мы четко дали им понять, что это будет неверный курс с учетом хотя бы того, какое воздействие это потенциально окажет на санкции», — сказал Блинкен.

Блинкен также сообщил, что администрация Джо Байдена продолжает пересматривать отношения с Эр-Риядом. По словам главы американской дипломатии, шаги в этом направлении продолжаются "с одной [основной] целью - сделать так, чтобы отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией более эффективным образом учитывали и продвигали интересы" Вашингтона.

Страны ОПЕК+ 5 октября объявили, что с ноября сократят добычу нефти. Вице-премьер России Александр Новак объяснил, что участники группы пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заверил, что решение стран-участниц сделки ОПЕК+ носит исключительно экономический характер, а политического подтекста в нем нет.

Президент США Джо Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США предлагали Саудовской Аравии на месяц отложить принятие решения о снижении объемов добычи нефти. Однако в ответ Вашингтон получил решительное «нет».