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Сербия на две недели отложила отопительный сезон

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Власти Сербии отложили начало отопительного сезона на две недели — с 15 октября до конца текущего месяца. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Ана Барнабич, передает ТАСС.

«Просто однозначно разумно, когда температура на улице 22 градуса, не включать отопление. Думаю, нет никакой необходимости включать отопление до конца октября. Но окончательную оценку вынесут местные администрации. Мы готовы к отопительному сезону, но зачем тратить ресурсы, если погода теплая?» — сказала она.

При этом Барнабич подчеркнула, что решение принято в связи с экономией электроэнергии.

В конце августа президент Сербии Александр Вучич назвал фантастической цены на газ в России. Президент указал, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 млрд куб. м газа, из которых 2 млрд куб. м приходятся на экспорт из России. Средняя стоимость российского топлива — $400 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, Сербия платит за этот объем €800 млн. Остальной объем в 1,2 млрд куб. м газа обошелся бы Сербии в €4,8 млрд. Вучич указал, что годовой бюджет всей республики равен €13,5 млрд.

В последние полгода в Сербии обострились дискуссии, касающиеся поставок российской нефти. Страна получает ее в основном по трубопроводу из Хорватии.

В июне Европейский союз согласовал санкции, запрещающие морские перевозки нефти из России. Хорватия получает российскую нефть по морю. Исключения из-под ограничений добились венгерские власти. Венгрия сохранила возможность импортировать российское топливо по трубопроводу «Дружба» в обмен на снятие вето с санкций против российской нефти. Позже Сербские власти заявили, что намерены подключиться к «Дружбе».

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