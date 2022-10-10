Сербия подключится к нефтепроводу «Дружба» в Венгрии для российской нефти

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:21
Украина объявила в розыск Дмитрия Медведева Политика, 17:10
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Драма «Сердце Пармы» за первый уик-энд собрала только пятую часть бюджета Технологии и медиа, 17:06
В Крыму предложили признавать иноагентами уехавших из-за мобилизации Политика, 17:02
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать Pro, 16:58
Банк «Открытие» сообщил о DDoS-атаке на свои сервисы Технологии и медиа, 16:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Ефимов рассказал про строительство «пищевого кластера» в Новой Москве Город, 16:50
Германия решила поставить на Украину первую систему ПВО IRIS-T Политика, 16:48
Ленинградский областной суд признал преступления фашистов геноцидом Политика, 16:47
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
Хакер вернет платформе Transit Finance криптоактивы на $2,75 млн Крипто, 16:46
ЕС заявил о закрытии «лазеек» по обходу санкций через третьи страны Политика, 16:43
Как продлить жизнь офисной техники РБК+, 16:35
Война санкций ,  
0 

Сербия подключится к нефтепроводу «Дружба» в Венгрии для российской нефти

В Венгрии сообщили, что Сербия подключится к «Дружбе» для поставок российской нефти
Сербия получает нефть в основном по трубопроводу из Хорватии. Однако из-за санкций такие поставки «едва ли станут возможными», заявили в Венгрии. На фоне ограничительных мер Сербия построит для себя ответвление «Дружбы»
BRENT BRENT $98,02 +0,41%
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

У нефтепровода «Дружба» появится ответвление в Сербию, по которому страна через Венгрию сможет получать российскую нефть, сообщил в «Твиттере» представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о строительстве нефтепровода. Он будет соединен с нефтепроводом «Дружба» и позволит Сербии получать более дешевую нефть [российской] марки Urals», — написал Ковач.

Он добавил, что сейчас Сербия получает нефть в основном по трубопроводу из Хорватии, но «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций».

Речь идет о санкциях Евросоюза, которые запрещают морские перевозки нефти из России. Они были согласованы в июне и вступят в силу 5 декабря.

Хорватия как раз получает российскую нефть по морю, в то время как Венгрия сохранила для себя возможность импортировать российское топливо по трубопроводу «Дружба». Таких особенных условий Будапешт добился для себя в обмен на снятие вето с санкций против российской нефти.

Помимо этого, на прошлой неделе ЕС утвердил новый, восьмой пакет санкций, который с 5 декабря также введет потолок цен на российскую нефть. Трубопроводных поставок ограничение не коснется.

Читайте на РБК Pro
Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Как контролировать дебиторскую задолженность при помощи CRM

В Кремле решение Евросоюза о потолке цен на российскую нефть назвали абсурдным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия «подстрекаются США» и могут оказать разрушительное влияние на будущее энергетических рынков, таким образом «навредив практически всем государствам».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Сербия Венгрия «Дружба» нефть российская нефть санкции
Материалы по теме
ЕС запретил страховать суда с нефтью из России дороже предельной цены
Бизнес
Кремль назвал абсурдными «резкие движения» ЕС и США по нефти
Политика
Байден заявил о разочаровании решением ОПЕК+ по квотам на добычу нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter