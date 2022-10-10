В Венгрии сообщили, что Сербия подключится к «Дружбе» для поставок российской нефти

Сербия подключится к нефтепроводу «Дружба» в Венгрии для российской нефти

Сербия получает нефть в основном по трубопроводу из Хорватии. Однако из-за санкций такие поставки «едва ли станут возможными», заявили в Венгрии. На фоне ограничительных мер Сербия построит для себя ответвление «Дружбы»

Фото: Janos Kummer / Getty Images

У нефтепровода «Дружба» появится ответвление в Сербию, по которому страна через Венгрию сможет получать российскую нефть, сообщил в «Твиттере» представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о строительстве нефтепровода. Он будет соединен с нефтепроводом «Дружба» и позволит Сербии получать более дешевую нефть [российской] марки Urals», — написал Ковач.

Он добавил, что сейчас Сербия получает нефть в основном по трубопроводу из Хорватии, но «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций».

Речь идет о санкциях Евросоюза, которые запрещают морские перевозки нефти из России. Они были согласованы в июне и вступят в силу 5 декабря.

Хорватия как раз получает российскую нефть по морю, в то время как Венгрия сохранила для себя возможность импортировать российское топливо по трубопроводу «Дружба». Таких особенных условий Будапешт добился для себя в обмен на снятие вето с санкций против российской нефти.

Помимо этого, на прошлой неделе ЕС утвердил новый, восьмой пакет санкций, который с 5 декабря также введет потолок цен на российскую нефть. Трубопроводных поставок ограничение не коснется.

В Кремле решение Евросоюза о потолке цен на российскую нефть назвали абсурдным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие действия «подстрекаются США» и могут оказать разрушительное влияние на будущее энергетических рынков, таким образом «навредив практически всем государствам».