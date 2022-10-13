На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сообщения о воздушной тревоге опубликовали, в частности, власти Киевской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Одесской и других областей

Киев (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает издание Klymenko Time.

«Масштабная воздушная тревога по Украине. Не игнорируйте сирены!» — говорится в сообщении.

Сообщения о воздушной тревоге опубликовали, в частности, власти Киевской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Одесской и других областей.

Воздушная тревога на Украине звучит уже четвертый день подряд. В понедельник, 10 октября, в результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь, в некоторых городах останавливался транспорт. Позднее Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Некоторые города, в том числе Львов, временно оставались без света.

Атаки российских сил последовали после взрыва на Крымском мосту 8 октября, в результате которого погибли четыре человека и разрушились два автомобильных пролета. Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, он заявил, что украинские спецслужбы помимо диверсии на мосту участвовали в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке».

Страны Запада осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжать поддерживать Украину, в том числе поставлять ей вооружение.