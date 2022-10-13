В Москве за три года появятся 18 новых станций метро и почти 40 км линий

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Начиная с предстоящего 2023-го и до конца 2025 года в столице планируют построить 18 станций московского метрополитена, 38,9 км путей метро и два электродепо. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что скоро планируется завершить Большую кольцевую линию (БКЛ) и уже сейчас ведутся работы по другим веткам метро.

Заместитель мэра перечислил линии столичной подземки, на которых будут достроены новые участки: Солнцевская, Сокольническая, Люблинско-Дмитровская. Он также назвал новые ветки — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. По его словам, на старой Кольцевой линии будет построена новая станция — «Суворовская».

Андрей Бочкарев напомнил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении АИП — Адресной инвестиционной программы на 2023–2025 годы. Это перечень объектов, которые город строит или реконструирует за свой счет. В предстоящие два года таких объектов предусмотрено свыше 750 — от домов по реновации до транспортных инфраструктурных проектов.

Новые линии метро уже находятся в стадии разработки или строительства. Именно на них придется наибольшее количество из заявленных 18 остановок. Ранее Андрей Бочкарев сообщал о начале работ по сооружению станции «ЗИЛ». Она сопряжена с МЦК, от нее потянутся Троицкая ветка в Новую Москву и Бирюлевская — в одноименный район столицы.

Троицкая линия распланирована до Троицка, по подсчетам столичного Стройкомплекса, в зоне притяжения ее станций проживают около 1 млн человек, а ожидаемый пассажиропоток — 100 тыс. в сутки. Охват будущей Бирюлевской ветки — свыше 700 тыс. человек, проживающих и работающих в том числе на активно развивающихся территориях ЗИЛ и Нагатинский Затон.

Сооружение Рублево-Архангельской ветки находится в активной стадии — ведется проходка туннелей. Она пойдет от станции «Шелепиха» Большого кольца на северо-запад и на первом этапе должна будет охватить новую застройку в Рублево-Архангельском, а также улучшить транспортную доступность Митино, Строгино и Хорошево-Мнёвников.

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Желтая Калининско-Солнцевская ветка продлевается через Рассказовку и Пыхтино во Внуково, она станет первой в России линией метро, которая дойдет до аэропорта. Ранее Собянин сообщал, что открыть три одноименные станции планируется в 2023 году. В том же году рассчитывают сдать «Новомосковскую» — новую станцию на Сокольнической ветке. А Люблинско-Дмитровская линия ждет открытия еще трех остановок на севере — «Яхромской», «Лианозово» и «Физтеха». Как сообщают в Стройкомплексе столицы, их планируют сдать во второй половине 2023-го.