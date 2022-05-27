Власти Москвы рассказали о ходе работ на Рублево-Архангельской линии

В Москве развернуты подготовительные работы на всех участках первого этапа строительства новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, речь идет о строительстве участка длиной 12,56 км. «В него войдут шесть станций с рабочими названиями: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая Роща». На всех участках ведутся подготовительные работы», — рассказал заммэра. Параллельно с этим ведется проектирование второго участка, на котором расположатся еще две станции — «Ильинская» и «Рублево-Архангельское», добавил он.

Новая Рублево-Архангельская линия протянется на северо-запад столицы от станции «Шелепиха» Большой кольцевой линии (БКЛ) до территории Рублево-Архангельское. Ее строят в два этапа. Ввод первого участка новой ветки позволит обеспечить транспортное обслуживание новой застройки в Рублево-Архангельском, улучшить доступность районов Митино, Строгино и Хорошево-Мнёвники.

«На первом участке от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» мы уже заходим в основные работы, где это возможно, чтобы не затягивать процесс строительства», — сказал вице-мэр, уточнив, что между «Звенигородской» и «Карамышевской» уже ведется тоннелепроходка.

По словам гендиректора «Мосинжпроекта» (холдинг является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов сообщил, что работающие на этом участке тоннелепроходческие комплексы уже прошли две трети запланированного пути.

В середине мая мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о переходе к активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро. «Строители ведут проходку тоннелей между «Карамышевской» и «Звенигородской», готовят площадки на месте будущих станций», — написал он. Мэр также уточнил, что станции от «Делового центра» до «Шелепихи», которые сейчас входят в состав БКЛ, в последствии войдут в состав Рублево-Архангельской линии. Протяженность всей ветки составит около 19 км, она соединит «Москву-Сити» с деловым центром в Рублево-Архангельском.