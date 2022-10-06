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Собянин утвердил проект 13-й станции Кольцевой линии

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Сергей Собянин утвердил проект станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. Мэр Москвы отметил, что станция будет построена между «Новослободской» и «Проспектом Мира». По его словам, новая станция позволит улучшить транспортную доступность спорткомплекса «Олимпийский» и районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, где проживают больше 200 тыс. москвичей.

«С «Суворовской» можно будет перейти на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. Кроме того, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Задел для строительства станции был создан еще при прокладке Кольцевой линии 70 лет назад, однако к практической реализации этих планов вернулись только несколько лет назад.

Кроме того, в рамках программы реновации рядом с «Суворовской» будет возведен жилой дом. Также там появятся общественно-деловой и торгово-развлекательный центры.

«Приведем в порядок дороги, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, улицы Достоевского, Самотечную, Советской Армии, Селезневскую, Самарскую и Щепкина. Обустроим парковки и современные остановки наземного транспорта», — добавил градоначальник.

В ходе работ будут обустроены парковки для автомобилей и современные остановочные павильоны для пассажиров наземного транспорта.

Теги
Москва метро Москвы Строительство Сергей Собянин реновация жилья
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