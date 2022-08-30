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В Москве начали строить станцию «ЗИЛ» Троицкой ветки метро

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Москве началось сооружение станции «ЗИЛ», от которой в Новую Москву потянется перспективная Троицкая линия метрополитена. Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сейчас ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода.

Бочкарев уточнил, что станция возводится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Даниловском районе, недалеко от улицы Лисицкого — и с нее можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на Бирюлевскую линию. В будущем для этих веток, Троицкой и Бирюлевской, планируется создать объединенный вестибюль для комфортной пересадки.

Власти назвали сроки запуска Троицкой линии метро
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Станция «ЗИЛ» должна стать крупным узлом, который соединит МЦК с новой линией метро, а та — город с его Троицким административным округом. Одноименная ветка пройдет через Южный, Юго-Западный, Новомосковский и собственно Троицкий округа и протянется через Коммунарку в Ватутинки и Троицк. По дороге линия захватит такие остановки, как Академическая (пересечение с оранжевой веткой), Новаторская (с БКЛ), Университет Дружбы Народов, Мамыри, Бачуринская и др.

Всего в зоне притяженения новых станций будущей Троицкой ветки проживает около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч — работают или учатся. Ее ожидаемый пассажиропоток — примерно 100 тыс. человек в сутки. Напомним, что начинающаяся со станции «ЗИЛ» еще одна, Бирюлевская линия, запланирована к открытию до 2027 года. Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что утвержден проект планировки первого участка до станции «Кленовый бульвар». Кроме того, объявлен конкурс на архитектурный образ станций «Остров мечты» и «Загорье».

Станция «Кленовый бульвар» БКЛ построена более чем на 50%
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Строительство станции «ЗИЛ» начали рядом с МЦК, а значит, требуется наблюдение за состоянием инфраструктуры железной дороги. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов сообщил, что ведется ежедневный геотехнический мониторинг. На данном этапе возводятся ограждающие конструкции котлована под путепроводом через МЦК и надземным пешеходным переходом к станции МЦК «ЗИЛ». Сейчас на площадке задействованы 350 специалистов.

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