Перспективный радиус: какой будет новая ветка метро в Бирюлево

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 18 мая, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 18 мая, 16:05
Россия решила выслать пять дипломатов Португалии Политика, 12:31
В России выявили 4,9 тыс. случаев COVID при 2,1 тыс. госпитализаций Общество, 12:26
«Ведомости» узнали о планах собирать китайские авто под маркой «Москвич» Бизнес, 12:19
В «Динамо» усомнились в «здравом уме» желающих переманить Тюкавина Спорт, 12:12
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 12:11
Россия запустила ракету «Союз-2.1а» с военным спутником Политика, 12:08
Bild соощил о стрельбе в школе и одном раненом на северо-западе Германии Общество, 12:04
В промзоне на востоке Москвы построят индустриальный квартал Недвижимость, 12:01
Курс доллара упал ниже 62 рублей впервые с января 2020 года Инвестиции, 11:59
Экс-игрок «Спартака» назвал издевательством методы Карпина по сгонке веса Спорт, 11:59
JPMorgan спрогнозировал восстановление на рынке акций США до конца года Инвестиции, 11:57
Медведев назвал плюсы «политического дефолта» Экономика, 11:55
В Москве прошла конференция для разработчиков HighLoad++ 2022 РБК+, 11:49
Глава Воронежской области рассказал о погибшем при обстреле Политика, 11:48
Город ,  
0 

Перспективный радиус: какой будет новая ветка метро в Бирюлево

Новую Бирюлевскую линию Московского метрополитена, призванную улучшить транспортное обслуживание юга столицы, планируют запустить в 2026 году. Проект планировки первого участка «ЗИЛ» — «Кленовый бульвар» уже утвердили
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве ведется проектирование подготовительного и основного этапов строительства первого участка новой Бирюлевской линии столичного метрополитена, параллельно проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций, заявил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, власти объявили конкурс на архитектурный облик станций «Остров мечты» и «Загорье» Бирюлевской линии, заявки на участие в нем подали более 70 компаний.

Согласно проекту Бирюлевская линия пройдет по территориям семи районов — Даниловского, Нагатинского Затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. Глава столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поясняет, что речь идет о формировании стройной системы логистики и увязке с общей транспортной схемой города. «Было принято решение более детально проработать проект, чтобы достичь максимального эффекта от вложенных сил и средств на строительство этой линии», — сказал он.

Власти Москвы назвали сроки строительства новых радиальных линий метро
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«Линия отличается тем, что, трассируясь по территориям южного сектора, она максимально обеспечивает интеграцию с действующей и проектируемой сетью скоростного внеуличного транспорта», — добавляет начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.

Десять станций, четыре пересадки

На Бирюлевскй линии будет десять станций с рабочими названиями «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье» и «Бирюлево».

Фото:genplanmos.ru
Фото: genplanmos.ru

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Russell Boyce / Reuters «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи
Pro
Фото: Unsplash TWI — методика, с помощью которой легко стандартизировать наставничество
Инструкции

Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Четыре станции будут образовывать пересадочные узлы:

  • со станции «ЗИЛ» — на станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК);
  • со станции «Остров мечты» — на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии метро;
  • со станции «Кленовый бульвар» — на станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ);
  • со станции «Бирюлево» — на платформу Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления МЖД (перспективный маршрут МЦД-5).

«Москвичи уже привыкли к тому, что с метро могут перейти на МЦД или, скажем, к остановке автобуса по принципу «сухие ноги». Поэтому стараемся развивать сеть ТПУ и строить их так, чтобы при завершении строительства очередной станции подземки выходы из нее можно было интегрировать в пересадочный узел», — поясняет Загрутдинов.

На глубине 30 м и более

Особенностью Бирюлевской линии станет ее глубина. Под жилой застройкой глубина перегонов будет достигать 30–40 м, глубина заложения станций — от 15,3 до 27,1 м.

«Глубина заложения линии в отличие от всех аналогичных линий, которые строились в этом секторе, гораздо глубже, чем существующие линии метрополитена. Принцип у нас такой — мы трассируемся (самой трассой и размещаем станции) в транспортных коридорах, для того чтобы минимизировать прохождение под жилой застройкой, — объясняет Панкина. — Но проходить под жилыми домами все равно придется, потому что здесь нет у нас настолько прямых коридоров в сложившейся застройке. Но там, где мы проходим под жилыми домами, под общественными местами, глубина максимальная. На перегонах она достигает 30 и даже 40 м, если речь идет о жилых домах».

Зачем нужна новая ветка

Бирюлевская линия позволит значительно улучшить транспортное обслуживание семи районов Южного и Юго-Восточного административных округов Москвы, рассчитывают столичные власти. «Новая ветка позволит улучшить транспортное обслуживание юга столицы, включая активно развивающиеся территории ЗИЛ и Нагатинский Затон, а также строящиеся кварталы реновации», — заявлял вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро
Общество
Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

По данным столичных властей, в зоне влияния новой линии проживают 500 тыс. москвичей и около 210 тыс. человек работают в непосредственной близости. «Если говорить о градостроительном эффекте, которым оказывает эта линия, то надо сказать об охвате населения. В зоне доступности будет находиться примерно 500 тыс. человек, из них 240 тыс. — жители Западного и Восточного Бирюлева и других районов, по которым будет проходить эта линия. Кроме того, помимо самого населения еще на этой территории у нас имеются места приложения труда. И около 210 тыс. мест приложения труда будут находиться в зоне пешеходно-транспортной доступности до станций новой линии», — объясняет заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Он добавляет, что строительство новой линии позволит разгрузить Замоскворецкую линию и обеспечить транспортное обслуживание таких точек генерации транспортного потока, как, например, МИФИ. «Институт, где большое количество студентов, преподавателей сегодня не имеют такого транспортного обслуживания скоростным внеуличным транспортом и вынуждены добираться до института по улично-дорожной сети или наземным городским общественным транспортом, что соответственно разгрузит Каширское шоссе», — заявил Бахирев.

Что в перспективе

В конце марта Бочкарев говорил, что завершить строительство Бирюлевской линии ориентировочно планируется до конца 2026 года. При этом все десять станций рассчитывают сдать в эксплуатацию одновременно. При проектировании первого участка Бирюлевской линии заложили возможность ее продления от территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) до станции «Деловой центр», что позволит сформировать новый диаметр, включающий Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки. Кроме того, в будущем новая линия метрополитена также может быть продлена в Щербинку Новой Москвы.

Материалы к статье
Теги
Москва метрополитен Строительство транспорт московское метро Метро Андрей Бочкарев градостроительство
Материалы по теме
Новое депо для Замоскворецкой линии метро построили почти на четверть
Общество
В Москве открыли станцию метро «Рижская» после полутора лет ремонта
Общество
Бочкарев рассказал о ходе работ на новом участке салатовой ветки метро
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter