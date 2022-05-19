Перспективный радиус: какой будет новая ветка метро в Бирюлево
В Москве ведется проектирование подготовительного и основного этапов строительства первого участка новой Бирюлевской линии столичного метрополитена, параллельно проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций, заявил недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, власти объявили конкурс на архитектурный облик станций «Остров мечты» и «Загорье» Бирюлевской линии, заявки на участие в нем подали более 70 компаний.
Согласно проекту Бирюлевская линия пройдет по территориям семи районов — Даниловского, Нагатинского Затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. Глава столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поясняет, что речь идет о формировании стройной системы логистики и увязке с общей транспортной схемой города. «Было принято решение более детально проработать проект, чтобы достичь максимального эффекта от вложенных сил и средств на строительство этой линии», — сказал он.
«Линия отличается тем, что, трассируясь по территориям южного сектора, она максимально обеспечивает интеграцию с действующей и проектируемой сетью скоростного внеуличного транспорта», — добавляет начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.
Десять станций, четыре пересадки
На Бирюлевскй линии будет десять станций с рабочими названиями «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье» и «Бирюлево».
Четыре станции будут образовывать пересадочные узлы:
- со станции «ЗИЛ» — на станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК);
- со станции «Остров мечты» — на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии метро;
- со станции «Кленовый бульвар» — на станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ);
- со станции «Бирюлево» — на платформу Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления МЖД (перспективный маршрут МЦД-5).
«Москвичи уже привыкли к тому, что с метро могут перейти на МЦД или, скажем, к остановке автобуса по принципу «сухие ноги». Поэтому стараемся развивать сеть ТПУ и строить их так, чтобы при завершении строительства очередной станции подземки выходы из нее можно было интегрировать в пересадочный узел», — поясняет Загрутдинов.
На глубине 30 м и более
Особенностью Бирюлевской линии станет ее глубина. Под жилой застройкой глубина перегонов будет достигать 30–40 м, глубина заложения станций — от 15,3 до 27,1 м.
«Глубина заложения линии в отличие от всех аналогичных линий, которые строились в этом секторе, гораздо глубже, чем существующие линии метрополитена. Принцип у нас такой — мы трассируемся (самой трассой и размещаем станции) в транспортных коридорах, для того чтобы минимизировать прохождение под жилой застройкой, — объясняет Панкина. — Но проходить под жилыми домами все равно придется, потому что здесь нет у нас настолько прямых коридоров в сложившейся застройке. Но там, где мы проходим под жилыми домами, под общественными местами, глубина максимальная. На перегонах она достигает 30 и даже 40 м, если речь идет о жилых домах».
Зачем нужна новая ветка
Бирюлевская линия позволит значительно улучшить транспортное обслуживание семи районов Южного и Юго-Восточного административных округов Москвы, рассчитывают столичные власти. «Новая ветка позволит улучшить транспортное обслуживание юга столицы, включая активно развивающиеся территории ЗИЛ и Нагатинский Затон, а также строящиеся кварталы реновации», — заявлял вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По данным столичных властей, в зоне влияния новой линии проживают 500 тыс. москвичей и около 210 тыс. человек работают в непосредственной близости. «Если говорить о градостроительном эффекте, которым оказывает эта линия, то надо сказать об охвате населения. В зоне доступности будет находиться примерно 500 тыс. человек, из них 240 тыс. — жители Западного и Восточного Бирюлева и других районов, по которым будет проходить эта линия. Кроме того, помимо самого населения еще на этой территории у нас имеются места приложения труда. И около 210 тыс. мест приложения труда будут находиться в зоне пешеходно-транспортной доступности до станций новой линии», — объясняет заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.
Он добавляет, что строительство новой линии позволит разгрузить Замоскворецкую линию и обеспечить транспортное обслуживание таких точек генерации транспортного потока, как, например, МИФИ. «Институт, где большое количество студентов, преподавателей сегодня не имеют такого транспортного обслуживания скоростным внеуличным транспортом и вынуждены добираться до института по улично-дорожной сети или наземным городским общественным транспортом, что соответственно разгрузит Каширское шоссе», — заявил Бахирев.
Что в перспективе
В конце марта Бочкарев говорил, что завершить строительство Бирюлевской линии ориентировочно планируется до конца 2026 года. При этом все десять станций рассчитывают сдать в эксплуатацию одновременно. При проектировании первого участка Бирюлевской линии заложили возможность ее продления от территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) до станции «Деловой центр», что позволит сформировать новый диаметр, включающий Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки. Кроме того, в будущем новая линия метрополитена также может быть продлена в Щербинку Новой Москвы.