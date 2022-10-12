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Экс-офицер ФСБ назвал способ лишить Украину поставок техники и оружия

Экс-офицер ФСБ призвал ударить по пунктам «переобувки» поездов Украины и лишить ее оружия

России следует нанести удары по пунктам замены колесных пар грузовых поездов на Украине, чтобы страна лишилась возможности получать западное оружие. Об этом заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, передает «РИА Новости».

«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где «переобуваются» поезда чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — сказал он.

Ширина железнодорожной колеи (расстояние между рельсами) на Украине отличается от предусмотренной европейскими стандартами. Как правило, в странах бывшего СССР расстояние между рельсами шире. Поэтому для передвижения поездам требуется менять колесные пары.

Российские военные 10 и 11 октября нанесли удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связи. В первый день в Киеве, Харькове, Львове и других городах Украины сообщали о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове перестало работать метро, а в Ивано-Франковске и Хмельницком остановилось движение транспорта.

Позднее украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в 12 регионах оказались повреждены важные объекты инфраструктуры, также была частично нарушена подача электроэнергии.

11 октября о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получили Ладыжинская ТЭС, а также два объекта во Львовской области, в результате потребители в некоторых регионах снова остались без электричества.

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В ночь на 12 октября телеканал CNN показал интервью главы украинского Минэнерго Германа Галущенко. В беседе с телеканалом он заявил, что за два дня от ударов пострадало почти 30% энергетической инфраструктуры страны.

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Украина поезда поставки оружия ФСБ
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