Байден осудил ракетные удары России по Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден осудил ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву, заявление об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по Украине, в том числе по Киеву. В результате этих нападений погибли и получили ранения гражданские лица и были уничтожены объекты, не имевшие военной цели», — говорится в заявлении.

Байден выразил соболезнования семьям и близким тех, «кто был бессмысленно убит сегодня», а также пожелал выздоровления раненым.

По его словам, ракетные удары только укрепляют готовность Вашингтона помогать Украине столько, «сколько потребуется».

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на 17:00 ракетные удары привели к следующим последствиям.

Произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и городе Киеве, где возникло более 30 пожаров.

Частично нарушено электроснабжение в 15 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Тернопольской и городе Киеве.

Погибли 11 человек, ранены 89. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.

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Утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Днем российское Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении.